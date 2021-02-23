اليوم السابع
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الرئيس التونسى يؤكد لسفراء الاتحاد الأوروبى حرصه على بناء دولة القانون

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:26 م
الرئيس التونسى يؤكد لسفراء الاتحاد الأوروبى حرصه على بناء دولة القانون قيس سعيد
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس التونسى، قيس سعيد، خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي حرصه على بناء دولة القانون والتمسك بالدستور، وفقل خبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز، كما أكد قيس سعيد حرصه على بناء دولة ومجتمع القانون، وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة التونسية في مختلف المجالات، وكذلك على الدور الهام للمجتمع المدني التونسي، معتبرا أنه المحرك الحقيقي للحياة السياسية اليوم.

وأشار إلى الدور الكبير للشباب في إنجاح مسار الثورة، معتبرا أن الحرية هى الركيزة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ولفت قيس سعيد، إلى أن مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج وتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا وإنجاز المشاريع الكبرى، على غرار المدينة الصحية بالقيروان والقطار السريع الرابط بين بنزرت والجنوب التونسي، تعتبر من المسائل التي لا تقل أهمية عن بقية القضايا التي يمكن لبلدان الاتحاد الأوروبي أن تساهم في مساعدة تونس على تحقيقها، مجددا تأكيده على ضرورة مقاربة جملة من القضايا مقاربة مختلفة عن المقاربات السابقة التي لم تمكن من التوصل إلى حلول دائمة على غرار الهجرة ومسألة الأموال المنهوبة والقضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي.

قيس سعيد

تونس

أزمه تونس

الاتحاد الاوروبى

الرئيس التونسى

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