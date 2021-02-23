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الرئيس الأمريكى جو بايدن يستقبل "كلابه" فى المكتب البيضاوى.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:14 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن يستقبل "كلابه" فى المكتب البيضاوى.. صور الرئيس الأمريكي جو بايدن
كتب آسر أحمد

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حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الترحيب بكلابه، في المكتب البيضاوي داخل البيض الأبيض، حيث نشر صورة تجمعه مع كلبيه من داخل غرفته في البيت الأبيض، عبر موقع انستجرام، ليعلن عن حصولهما على امتياز بدخول المكتب البيضاوي، قائلاً "لا يتمتع الكثير من الأشخاص بامتياز الدخول للمكتب، يسعدني الترحيب بهذين الشخصين في القائمة".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "سيكون لدينا 600 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا بحلول نهاية يوليو، وهذا سيكون كافيا للجميع"، وفقا لمصادر إعلامية. 

وفى وقت سابق وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى المجتمع الأمريكية بعد تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة نصف المليون، وغرد بايدن على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "فقد 500 ألف شخص حياتهم بسبب COVID-19. كل واحد يمثل عائلة لن تكون كاملة مرة أخرى. للذين فقدوا أحباءهم أعلم أنه لا توجد كلمات يمكن أن تخدر الألم، لكن أتمنى أن تجد بعض العزاء في معرفة أن الأمة تحزن عليك".

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وأضاف الرئيس الأمريكي بايدن: "كثير ما نسمع أشخاصًا يوصفون بأن الراحلين أمريكيون عاديون. لا يوجد شيء من هذا القبيل. لا يوجد شيء عادي عنهم. الأشخاص الذين فقدناهم بسبب COVID-19 كانوا استثنائيين"، داعيا إلى التضامن للعبور من هذه المحنة: "ليس الديمقراطيون والجمهوريون هم الذين يموتون من الفيروس. إنهم إخواننا الأمريكيون. إنهم جيراننا وأصدقاؤنا وأمهاتنا وآباؤنا وأبناؤنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا. علينا أن نحارب هذا معًا، كشعب واحد، مثل الولايات المتحدة".


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