اليوم السابع
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والإنتاج يكفى 90 %..

"الدلتا للسكر": مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من السكر خلال 3 سنوات

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:10 م
"الدلتا للسكر": مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من السكر خلال 3 سنوات أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن مصر حققت طفرة وقفزة نوعية في إنتاج السكر.
 
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن إنتاج مصر الحالي من السكر يصل إلى 2.7 مليون طن.
 
وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد، أن إنتاج مصر من السكر يكفى 90% من حاجة البلاد، ومتوقع تحقيق اكتفاء ذاتي خلال 3 سنوات في ظل تطوير مصانع السكر.
 
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إلى أن شركة مصر للدلتا دخلت في مجال صناعة الإعلاف والمخصبات الزراعية.
 

السكر

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الدلتا للسكر

اليوم السابع بلس

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