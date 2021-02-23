اليوم السابع
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الدفع بـ"لنشين" فى مياه بحيرة مريوط لانتشال غرقى مركب الإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:40 ص
الدفع بـ"لنشين" فى مياه بحيرة مريوط لانتشال غرقى مركب الإسكندرية.. صور الانقاذ يحاولون انتشال الاشخاص
الاسكندرية - أسماء علي بدر

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دفعت محافظة الإسكندرية بـ"لنشين" فى إحدى البحيرات بالقرب من منطقة الهوارية ببحيرة مريوط بالإسكندرية، فى محاولة لإنقاذ الغارقين. 

كان مركب تعرض للغرق، فى مياه إحدى البحيرات بالقرب من قرية الحرارى بالكينج ماريوط، أثناء عودته من جزيرة صغيرة يستخدمها البدو فى تلك المنطقة للراحة وإعداد أحد أنواع الطعام الخاص بهم.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركب على متنه افراد عائلة بينهم أطفال أثناء عودتهم من رحلة "زرده"، توجهت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان ومسئولى حى العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

الانقاذ يحاولون انتشال الاشخاص (1)
 
الانقاذ يحاولون انتشال الاشخاص (2)
 
الانقاذ يحاولون انتشال الاشخاص (3)

 


غرق 13 شخص

غرق اطفال

مركب الاسكندرية

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غرق بحيرة مريوط

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