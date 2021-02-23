"الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية بأسيوط وتضبط سلاح ومخدرات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – مبلغ مالى)، بحوزة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط 24 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر البودر – سلاح أبيض - 3 هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بالاسماعيلية، وضبط (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) (بحوزة أحد الأشخاص - له معلومات جنائية في بورسعيد،وضبط (كمية من مخدر الآيس – طبنجه معدله – طلقة نارية - هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص) بسوهاج.

ووجه الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لإستهداف دائرة مركز شرطة ديروط، أسفرت جهودها عن ضبط 23 متهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش– 5 فرد خرطوش - كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الهواتف المحمولة – مبالغ مالية)، بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.