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الخارجية السودانية: توجد أطماع إثيوبية بأراضينا ونشر الجيش قرار نهائى

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:21 م
الخارجية السودانية: توجد أطماع إثيوبية بأراضينا ونشر الجيش قرار نهائى الخارجية السودانية
كتب محمد عبد العظيم

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أكدت وزارة الخارجية السودانية، أنه توجد أطماع إثيوبية فى أراضينا، متابعة: "لا حديث عن وساطة مع إثيوبيا حول الحدود فى هذه المرحلة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وأضافت "الخارجية السودانية"، أنه يجب على إثيوبيا اللجوء إلى القانون إذا اعتقدت أن لها حقا فى الفشقة، مؤكدة أن نشر الجيش فى الفشقة قرار نهائى لا رجعة فيه. 

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد أكدت مؤخرا إنها تأمل أن تغلب إثيوبيا إرادة السلام فى تعاملاتها معنا، وأكدت أن إثيوبيا لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضى السودانية، مشيرة إلى أنه على إثيوبيا اللجوء للخيارات القانونية بدلا من تهديد السلم الإقليمى، وأضافت أن اتهام إثيوبيا لنا بالعمالة لطرف ثالث إهانة لا تغتفر، بحسب قناة العربية.


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