الخارجية الأمريكية: يجب وضع برنامج إيران للصواريخ الباليستية على طاولة الحوار

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إيران تمضي في الاتجاه الخاطئ برفضها التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه يجب وضع برنامج إيران للصواريخ الباليستية على طاولة الحوار، متابعة : موقفنا موحد مع الأوروبيين فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية،: أولويتنا التوافق مع الحلفاء قبل الحوار مع إيران، متابعة: نصر على أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا الخلافية.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: إيران تتحرك في الاتجاه الخاطئ وهي تبتعد أكثر عن التزاماتها في الاتفاق النووي.