"الحوار الليبى" يدعون لقطع الطريق على محاولات إجهاض اجراء الانتخابات 2021

كتب : أحمد جمعة

ناقش أعضاء ملتقي الحوار السياسي الليبي عن اقليم برقة المجتمعون في بنغازي، اليوم الثلاثاء، بالحضور المباشر والافتراضي عبر الزووم المسارات التي تجري الآن لتنفيذ خارطة الطريق وعلي رأسها تشكيل السلطة التنفيذية والمسار الدستوري الذي تتولاه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقي.

ودعا أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى عن برقة في بيان لهم المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيتش لحث مجلس الأمن علي وجه السرعة لاعتماد مخرجات ملتق الحوار السياسي الليبي التي انتهت إليها اجتماعات تونس وجنيف، وذلك لقطع الطريق أمام محاولات إجهاض قرارات الملتقى التى ستقود الي انتخابات 24 ديسمبر 2021.

وأهاب أعضاء الملتقى بأعضاء مجلس النواب الليبى بضرورة الالتئام علي وجه السرعة فى جلسة قانونية مكتملة النصاب لإتمام الاستحقاقات المطلوبة منهم للمرحلة القادمة وأن يكونوا في مستوي تطلعات الشعب الليبي.

وأوصى أعضاء الملتقى رئيس الحكومة أن يراعي التوزيع العادل للوزارات والوظائف التنفيذية علي الأقاليم الثلاثة والأخذ في الاعتبار أهمية هذه الوزارات وتأثيرها علي الإقليم الواقعة في نطاقه وكذلك الحرص علي أن يكون معيار تولى هذه الوزارات الكفاءة والخبرة والنزاهة وألا تطغي عليها المحاصصة المجردة.

وناشد أعضاء الملتقى الجميع بضرورة مراعاة تكافؤ الفرص والابتعاد عن تضارب المصالح بين السلطات الثلاثة واتاحة الفرصة للتنافس الشريف بأن يتقدم لشغل المناصب الوزارية والسيادية أشخاص متعددون تتم المفاضلة بينهم لاختيار الشخصي المناسب.

وأوصى المجتمعون اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى بضرورة التوجه نحو قاعدة دستورية للانتخابات القادمة تضمن حق كل الليبيين في اختيار رئيسهم القادم عبر الانتخابات الرئاسية المباشرة دون وصاية من أحد، داعين أعضاء مجلس النواب والدولة إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة والاكتفاء بدورهم المحايد في منح الثقة وأن يتيحوا الفرصة لغيرهم من الكفاءات المختصة للمساهمة في مرحلة بناء الدولة .