الحكومة تنفى نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري

نفت الحكومة ما تردد عن نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
الحكومة تنفى نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاريالثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:08 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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