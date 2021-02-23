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الحكومة تنفى نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:08 ص
الحكومة تنفى نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد عن نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
 
 

الوحدات السكنية

الشهر العقارى

الحكومة

التسجيل فى الشهر العقاري

الشهر العقاري

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