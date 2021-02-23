اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:32 م
خالد صلاح
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الحكومة العراقية توافق على التعاقد مع شركة "سينوفارم" المنتجة للقاح كورونا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:30 م
الحكومة العراقية توافق على التعاقد مع شركة "سينوفارم" المنتجة للقاح كورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة الصحة مع شركة "سينوفارم" المنتجة للقاح كورونا ، ودعا للالتزام الصارم بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة .
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم - في مؤتمر صحفي أوردته قناة ( السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إنه "لا يمكن إعطاء اللقاحات دون الحصول على ضمانة قانونية من الأضرار الجانبية"، مشيراً إلى أن "كميات لقاح كورونا ستأتي تباعاً وليست على دفعة واحدة".
ولفت ناظم الى أن مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون الحصانة القانونية للشركات المصنعة للقاح واستحداث صندوق للأضرار .
وبشأن زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان المقررة الشهر المقبل إلى العراق، قال المتحدث "هناك استعدادات كاملة لزيارة بابا الفاتيكان"، مؤكداً "لدينا مئات الطلبات من الإعلاميين الأجانب للمشاركة في تغطية زيارة البابا".


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