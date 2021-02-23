اليوم السابع
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الحكم على عامل رخام بتهمة قتل رجل شرطة بمصر القديمة 21 مارس

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:57 م
الحكم على عامل رخام بتهمة قتل رجل شرطة بمصر القديمة 21 مارس محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 21 مارس المقبل، للحكم على عامل رخام بتهمة قتل أحد رجال الشرطة بمنطقة مصر القديمة، وكانت المحكمة أحالت فى الجلسة السابقة أوراق المتهم لفضيلة المفتى للبت فى إعدامه. 

 
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين  أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، و أمانة سر خالد عبد المنعم.
 
 
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم  "ملاك . م"،  عامل رخام،  بقتل المجني عليه "م.س"،  عمدا مع سبق الإصرار،  بأن بيت النية  وعقد العزم وصمم علي تحقيق المنية علي قتل أيا من رجال الشرطة،  وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وراح يبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية، حتي أبصر المجني عليه فأشهر في مواجهته سلاحه الأبيض مبادرا إياه بطعنة استقرت في عنقه قاصداً من ذلك قتله،  فأحدث ما به من إصابات والتي أودت بحياته.
 
وأضاف أمر  الإحالة شروع المتهم في سرقة السلاح الناري والذخائر الخاصين بعهده المجني عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لارادته فيه و هو ضبطه والجريمة متلبسا بها.

 


قتل

اعدام

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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