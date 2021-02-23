الحكم على عامل رخام بتهمة قتل رجل شرطة بمصر القديمة 21 مارس

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، و أمانة سر خالد عبد المنعم.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "ملاك . م"، عامل رخام، بقتل المجني عليه "م.س"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم علي تحقيق المنية علي قتل أيا من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وراح يبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية، حتي أبصر المجني عليه فأشهر في مواجهته سلاحه الأبيض مبادرا إياه بطعنة استقرت في عنقه قاصداً من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة شروع المتهم في سرقة السلاح الناري والذخائر الخاصين بعهده المجني عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لارادته فيه و هو ضبطه والجريمة متلبسا بها.