الحبس عامين لمالك حضانة ومربية أطفال ومشرفة فى واقعة اختفاء الطفلة "كنزى"

الشرقية -فتحية الديب

قررت محكمة جنح جزئي العاشر من رمضان، برئاسة المستشار حازم حسن، وسكرتارية، أيمن بيومى، بالحبس عامين وكفالة 2000 جنيه لكل من " محمود م غ" صاحب حضانة خاصة و" نجلاء ف م ش" مربية أطفال و" وليلى ف س " مشرفة بالحضانة، لاتهامهم بالإهمال في واقعة اختفاء طفلة.

تعود أحداث القضية ليوم 21 سبتمبر، للواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "محمد أبو العينين" عامل، مقيم بالمجاورة 37 بالعاشر من رمضان، باختفاء طفلته "كنزي" عامين، من حضانة تابعة لجمعية الأنوار المحمدية" بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة مدير المباحث الجنائية، ورئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفلة، وبعد أيام تم التوصل إلى مكان الطفلة، وتبين أنها غافلت المربية وخرجت من الحضانة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة مالك الحضانة ومربية الأطفال والمشرفة إلى محكمة الجنح بتهمة الإهمال .