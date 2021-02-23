اليوم السابع
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التخطيط: انتهاء تبطين ترع بتكلفة 3 مليار جنيه فى محافظات الجمهورية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:00 ص
التخطيط: انتهاء تبطين ترع بتكلفة 3 مليار جنيه فى محافظات الجمهورية مشروع تبطين الترع
كتبت أسماء أمين

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أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها، الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بطول 831 كيلو متر، في مختلف محافظات الجمهورية، حتى يناير 2021، بتكلفة حوالى 3 مليار جنيه.
 
وقال التقرير، إن التمويل المتاح للمشروع تعدى حتى الآن 4 مليار جنيه، وجاري دراسة زيادة التمويل في ضوء معدلات التنفيذ.
 
وأضاف التقرير، أن تبطين وتاهيل الترع تساهم في تحقيق العدالة في توزيع المياه والوفر في استهلاكها وحماية البيئة، وكذا توفير يوميات عمل لسكان القرى أثناء تنفيذ المشروعات، كما ينتج عنها أراضي مكتسبة على جانبي الترع يمكن استغلالها في إنشاء مشروعات للشباب.
 
ويعتبر مشروع تبطين الترع من المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا وهو ما كان سببا في توجيهه بالانتهاء منه خلال عامين بدلا من 10 أعوام، بسبب ما يحققه من توفير نحو 5 مليارات متر مكعب من الموارد المائية المهدرة، سواء من نهر النيل أو الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة. 
 

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