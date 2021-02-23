التخطيط القومى :النقل البحرى ضرورة لدعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بالخارج

كتبت أسماء أمين

عقد معهد التخطيط القومي سينمار للشباب الباحثين اليوم، الثلاثاء، اجتماعا، وعبر تطبيق زووم الإلكترونى، بحضور عدد من أساتذة معهد التخطيط القومي وأعضاء الهيئة العلمية المعاونة.

وتحدثت مروة نبيل محمد، المدرس المساعد بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، عن المحددات المؤثرة على تكاليف النقل البحري في مصر.

وأكدت أن غالبية البلدان النامية تعانى من وجود موانئ ذات كفاءة قليلة، وبنية تحتية غير ملائمة، ووفورات حجم محدودة، وأسواق نقل ذات قدرة قليلة علي المنافسة، وقد يؤدي ازدياد أحجام السفن وانخفاض المنافسة بسبب زيادة الاندماجات إلى زيادة تفاقم هذا الوضع، وخاصة في حالة الاقتصادات الصغيرة والاقتصادات الضعيفة هيكلياً.

وأكدت المتحدثة على أنه في ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد التصديري بغرض تحقيق معدلات نمو عالية، وتنشيط الصناعات كثيفة العمل، ورفع مستويات الكفاءة الإنتاجية، فقد أصبح للنقل البحري ضرورة حيوية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، حيث تمثل تكلفة النقل البحري أحد أهم العوامل التي يترتب علي ارتفاعها أو انخفاضها تحديد ثمن السلعة النهائي وبالتالي مجال تسويقها، ومدي قدرتها علي الصمود في مجال المنافسة الدولية. ومع الانخفاض السريع في التعريفات الجمركية العالمية علي الواردات بفضل تحرير التجارة، أصبح لتكاليف النقل تأثيراً كبيراً علي بنية الأنشطة الاقتصادية والتجارة الدولية، وتشير التقديرات إلي أن زيادة تكاليف النقل بنسبة 10% تؤدي إلي تقليص حجم التجارة بنسبة تفوق 20%، وتشكل جودة الهياكل الأساسية للنقل بشكل عام ما يوازي نصف العوامل المؤثرة في تغيير تكاليف النقل.

كما أكدت على أهمية بناء أسطول نقل بحري قادر على المنافسة مع دول العالم، وتحليل المؤشرات المتعلقة بموضوع النقل بشكل منظومي، يأخذ في الحسبان النظرة الكلية والعلاقات التشابكية بين مختلف المؤشرات، بالإضافة إلى قياس كفاءة الإنفاق في مختلف القطاعات، ومنها قطاع النقل البحري.

وحيث أن معهد التخطيط القومي يتبنى حالياً مشروع " تعميق التصنيع المحلي"، وأحد الأهداف الرئيسية لتعميق التصنيع المحليزيادة الصادرات، وحيث يتطلب زيادة الصادرات إحداث تنميةشاملة في منظومة النقل واللوجيستات، وذلك للوصول إلى الأسواقالعالمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة من قبل مصر. وهنا يأتي دور معهد التخطيط القومي بالتركيز على كيفية تنمية قطاع النقل واللوجيستيات في مشروع تعميق التصنيع المحلي من خلال القيام بدراسة متعمقة ضمن المشروع.