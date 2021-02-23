البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 11494 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2387 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 14130 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 4390 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2391 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3417 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 1347 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدلتا للسكر، بنك الكويت الوطني-مصر، الملتقى العربي للاستثمارات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات، بي انفستمنتس القابضة، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبور للاستثمار العقاري، جولدن تكس للأصواف، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مصر للأسواق الحرة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أصول للوساطة في الأوراق المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، ريكاب للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي دايس للملابس الجاهزة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 10.2 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، 2 مليون سهم، 20526 سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 51230 سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة الدلتا للسكر، موافقة مجلس الإدارة على إضافة نشاط جديد ذي صلة بالنشاط الأصلي لغرض الشركة، وهو إنتاج المخصبات الزراعية، وتصنيع الأعلاف والمواد المرتبطة بالمولاس، وسيتم التقدم بتقرير الإفصاح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إضافة النشاط الجديد فور نشر تقرير الإفصاح.

في سياق منفصل أعلنت شركة المهندس للتأمين، دعوة مجلس الإدارة للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري، للنظر في زيادة رأس المال المصدر بنحو 47.5 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم مجانية يتم تمويلها من الأرباح من 187.5 مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر 235 مليون جنيه طبقاً للمركز المالي في نهاية ديسمبر 2020، كما سيناقش مجلس الإدارة اعتماد القوائم المالية المجمعة للعام الماضي.