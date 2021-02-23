البرازيل تسجل 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 639 حالة وفاة، و26 ألفا و986 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته صحيفة "فالور إيكونوميكو" البرازيلية - أن بذلك ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 247 ألفا و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 10 ملايين و195 ألفا و160 حالة.