البرازيل تسجل 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 639 حالة وفاة، و26 ألفا و986 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته صحيفة "فالور إيكونوميكو" البرازيلية - أن بذلك ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 247 ألفا و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 10 ملايين و195 ألفا و160 حالة.
البرازيل تسجل 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:00 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 639 حالة وفاة، و26 ألفا و986 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
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