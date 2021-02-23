البرازيل تسجل ارتفاعا حادا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيلها 62715 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1386 وفاة ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين.
وأفادت الوزارة - في إحصائية يومية وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ24 ساعة إلى 10257875 حالة، كما بلغت حصيلة الوفيات 248529 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
البرازيل تسجل ارتفاعا حادا للإصابات والوفيات اليومية بكوروناالثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:49 م
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيلها 62715 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1386 وفاة ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
البرازيل تسجل 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كوروناالثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:00 ص
البرازيل تسجل 527 وفاة و29026 حالة إصابة جديدة بفيروس كوروناالإثنين، 22 فبراير 2021 03:10 ص
البرازيل تسجل 1212 حالة وفاة جديدة بكوروناالأحد، 21 فبراير 2021 04:00 ص
البرازيل تسجل 1308 حالات وفاة جديدة بكوروناالسبت، 20 فبراير 2021 01:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة