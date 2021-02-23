اليوم السابع
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خالد صلاح
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البرازيل تسجل ارتفاعا حادا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:49 م
البرازيل تسجل ارتفاعا حادا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيلها 62715 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1386 وفاة ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين.
وأفادت الوزارة - في إحصائية يومية وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ24 ساعة إلى 10257875 حالة، كما بلغت حصيلة الوفيات 248529 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.


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