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البرازيل تبدأ في إنتاج لقاح "استرازينيكا" لمكافحة كورونا فى أبريل المقبل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:07 م
البرازيل تبدأ في إنتاج لقاح "استرازينيكا" لمكافحة كورونا فى أبريل المقبل لقاح استرازينيكا
كتبت نهى الطويل

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أعلفنت السلطات البرازيلية بدء إنتاج لقاح استرازينيكا في أبريل المقبل، وفقا لتصريحات نائب رئيس مؤسسة اوسوالدو كروز المملوكة للدولة ومقرها العاصمة ريو دي جانيرو حسبما نقلت Business Standard أمس الإثنين.

وقال نائب رئيس مؤسسة اوسوالدو كروز إن بلاده تطمح أن يكون اللقاح المستخدم محلي الصنع بنسبة 100% قبل نهاية 2021 رغبة في تقليل الإعتماد علي المنتجين الأجانب في ظل الاحتياج العالمي الكبير من اللقاح.

ووقعت شركة استرازينيكا والمؤسسة البرازيلية اتفاقا لنقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع اللقاح، وبذلك تصبح البرازيل ثاني دولة أجنبية بعد الهند تنتج اللقاح البريطاني كما كانت احدي الشركات الصينية تسعي لانتاجه أيضا.

وأوضح نائب رئيس مؤسسة اوسوالدو كروز، أن بحلول شهر مايو كحد أقصي سوف تكون البرازيل قد قامت بتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاح وهو أقل من عدد نصف السكان بفارق صغير.

الجدير بالذكر أن الرازيل لديها 211 مليون نسمة وأنها تسلمت في 2020, 6 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني. وفي مطلع العام الجاري تسلمت 2 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا الذي تصنعه الهند ومن المقرر أن تتسلم اليوم الثلاثاء 2 مليون جرعة أخري.

 


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لقاح استرازينيكا

كورونا في البرازيل

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