البدء فى تفعيل منظومة نقل نواتج تطهير الترع بمحافظة البحيرة

كتبت أسماء نصار

بدأت الحكومة تفعيل منظومة نقل نواتج التطهير من على الترع والمصارف والتخلص من النفايات بمعرفة الجمعيات الأهلية، وتم اختيار ترعة الظاهر الشرقى بقرية نكلا العنب بمركز إيتاى البارود محافظة البحيرة كعينة لتفعيل المنظومة عليها (بطول 9 كم وزمام 3750 فدانا).



ومن المقرر نقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية فى المحافظات، حيث تم تحديد مواقع للتخلص الآمن من تراكمات الترع والمصارف بالمحافظات و رفع تراكمات من على المجاري المائية قدرت بحوالى 673 ألف طن فى 16 محافظة ، من منطلق أهمية منع إلقاء أي مخلفات أو قمامة على جانبى الترع والمصارف بالمحافظات .



وسيتم عمل حملات لتوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو بداخلها والعمل على تغيير سلوك المواطنين فى هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الرى وإتخاذ الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن ومنها غرامة مالية علي إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلي 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.



























