الانتهاء من تنفيذ 61 % من تأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى

كتبت ــ أسماء نصار

كشف المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، أنه تم الإنتهاء من أعمال صيانة وتأهيل وترميم النصف الأخير من الهدار خلف قناطر زفتى والتى تأتى ضمن عملية تدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى بالكيلو 1046 على نهر النيل فرع دمياط وتدعيم هويس وقنطرة فم المنصوريه وقنطرة عمر بك ونسبة ما تم تنفيذه حتى اليوم 61 %.

أوضح حبيش فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، أن هذه العملية تعد أحد أهم العمليات التى يشرف عليها القطاع من خلال الإدارة المركزية للمشروعات، مشيراً إلى أن الأعمال شهدت تجفيف أمام وخلف القناطر وبعرض يجاوز نصف عرض مجرى النهر .

تابع أنه خلال الفترة الماضية تم صيانة وإحلال وتجديد 78 قنطرة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئييسية، مشيرا إلى ان القناطر تمثل أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية الأمر الذى يضمن الاستفادة من المياة ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية، كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات توليد كهرباء نظيفة الأمر الذى يشير إلى كونها إحدى المنشآت الاسترايجية الهامة و التى توفر استفادة مثلى من المياة كمورد هام بكل المجالات وتبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا للقناطر الكبرى التابعة للقطاع حوالى 40 مليون جنيه.

أشار إلى استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات على مدار الساعة فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المقبل لتوفير التصرفات المائية اللازمة للوفاء بأغراض التنمية المستدامة بالدولة مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات بمختلف محافظات الجمهورية .

















