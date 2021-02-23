اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الامتحانات والدراسة فى مواعيدها دون تعطيل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:53 م
الامتحانات والدراسة فى مواعيدها دون تعطيل طلاب المدارس - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت مصادر مسئولة، من الشائعات الكثيفة المنتشرة لبلبلة الطلاب وأولياء الأمور في محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة، ولا يحب أن تلتفتوا إلى هذا كله لأن "الامتحانات في مواعيدها المقررة" كما جرى الإعلان رسميا.

وتضع الإدارات التعليمية امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان ورقيا لعدم استلامهم أجهزة التابلت، حيث يؤدى الطلاب الامتحان الورقى فى نفس توقيت الاختبار الإلكترونى لباقى زملائهم فى اللجان الامتحانية، مع تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية، على أن يجرى تصحيح الامتحان الورقى من خلال الإدارات والمدارس الثانوى وإعلان النتائج مع زملائهم بالنسبة للامتحانات الإلكترونية عقب انتهاء الامتحانات بالترم الثانى.
 
وجرت إتاحة الاستعلام عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسى الأول للصف الأول والثاتى الثانوى، والمقرر لها أن تنطلق 27 فبراير الجارى، حيث يمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة والتعرف على كود الامتحان.

اخبار مصر

أخبار مصرية

الامتحانات

الدراسة

الثانوية العامة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة