اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يعلن عقد مؤتمر "بروكسل 5" حول مستقبل سوريا نهاية مارس

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:27 م
الاتحاد الأوروبى يعلن عقد مؤتمر "بروكسل 5" حول مستقبل سوريا نهاية مارس مفوضية الاتحاد الاوروبي
كتب سمير حسنى

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أعلن الاتحاد الأوروبي، عقد موتمر "بروكسل 5" حول مستقبل سوريا نهاية مارس المقبل.، كاشفا عن أن 60% من السوريين يعانون انعدام الغذاء.

واتهمت المفوضية الأوروبية، بحسب بيان نشرته قناة العربية، الحكومة السورية بتعطيل أي تقدم في مفاوضات اللجنة الدستورية.

فى غضون ذلك، أنهت سلطات محافظة إدلب السورية، بالتنسيق مع وحدات الجيش والهلال الأحمر العربي السوري تحضيراتها لفتح ممر بريف إدلب الشرقي.

وذكرت السلطات أن الهدف من فتح ممر ترنبة في منطقة سراقب هو "استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب".

 


الاتحاد الاوروبي

سوريا

مؤتمر بروكسل

المفوضية الاوروبية

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