الاتحاد الأوروبى: الوضع الوبائى بالقارة خطير وسلالات كورونا تفرض تحديات إضافية

كتب أحمد عرفة

قال الاتحاد الأوروبي إن الوضع الوبائي بالقارة خطير وسلالات كورونا تفرض تحديات إضافية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت كبيرة الموظفين العلميين لمنظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أنه لا تتوفر لديها معلومات تشير إلى أن أيا من اللقاحات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا قد يمثل خطرا على صحة الناس.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت كبيرة الموظفين العلميين لمنظمة الصحة العالمية، إن هذه القضية مهمة للغاية، يجب أن يفهم المرضى مدى فعالية نظام مراقبة أمن اللقاحات خاصة مع العلم بأنها ظهرت في الأسواق في غضون فترة زمنية وجيزة جدا.