اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:57 م
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الإعدام شنقا لـ 3 أشخاص لقتلهم مواطنا بغرض سرقته فى الشرقية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:35 م
الإعدام شنقا لـ 3 أشخاص لقتلهم مواطنا بغرض سرقته فى الشرقية اعدام - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة  المستشار أحمد محمد الشهاوى، وعضوية المستشارين على رجب، ومحمد مصطفى، وسكرتارية نبيل شكرى،  3 أشخاص بالإعدام شنقا، والسجن عشر سنوات لمتهم آخر بتهمة قتل مواطن وسرقته.

تعود أحداث القضية رقم 31018 جنايات مركز شرطة فاقوس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس العام بوصول" محمد ف ع " جثة هامدة أثر إصابته بأعيرة نارية.

وتوصلت تحريات ضباط  البحث الجنائي بالشرقية، إلى قيام " خالد م أ " 25 سنة تاجر فراخ، و" عبد الرحمن إ " 22 سنة بائع زيت، و" أحمد م ع" 24 سنة فلاح، و" ثروت م ن" 26 سنة فلاح، بارتكاب الواقعة، وقتل المجنى عليه، بأن استوقفوه لسرقته وأشهروا نحوه السلاح، وعندما قاومهم قتلوه، تم القبض على الجناة وإحالتهم من قبل المستشار المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم

 

 


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