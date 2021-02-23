الإدارة التعليمية بدشنا تعتمد تطبيقا إلكترونيا لتحرير الرواتب

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت وفاء رشاد مدير عام الإدارة التعليمية بدشنا، إنه جرى عقد لقاءات للحد من مشكلة عجز الإداريين، وكان الهدف إيجاد حل لتحرير الرواتب، موضحة أنه جرى العمل في فرق عمل داخل الإدارات من خلال قسم الحاسب الآلى ووحدة البرمجة.



وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن هناك برنامج "إكسيل" ودخول برنامج عليه، لإتاحة تطبيق كامل لورشة عمل للتدريب على تحرير المرتب للمدرسين، ومن خلال شخص واحد يجرى تنفيذ مرتبات أكثر من مدرسة.



وأكدت مدير عام الإدارة التعليمية بدشنا، أنه تم التوصل لبرنامج آخر خاص لكل شئون العاملين، وسيجرى القضاء نهائيا على مشكلة الإداريين.