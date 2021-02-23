"الأهلي المتحد" يهبط ببورصة البحرين بنسبة 1.74% بعد تراجع أرباحه 38%

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.74% خاسراً 25.86 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 792.8 ألف سهم بقيمة 218.9 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 110.23% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.77%، وذلك بعد إعلان البنك عن نتائجه المالية لعام 2020، وأظهرت تحقيق صافي ربح بقيمة 452.2 مليون دولار أمريكي مقابل 730.5 مليون دولار أمريكي لعام 2019 بنسبة انخفاض 38.1%.

في سياق متصل أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة، تحقيق المجموعة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة وقدره 4.94 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 4.79 مليون دينار بحريني للعام السابق، وذلك بزيادة قدرها 3%، وارتفعت ربحية السهم إلى 43.8 فلساً مقارنةً مع 42.6 فلساً للعام الماضي، أما إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة فقد ارتفع إلى 5.92 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 6.71 مليون دينار بحريني للعام الماضي، وذلك بإنخفاض قدره 12%، وتعزى الزيادة في صافي الربح لعام 2020 بالمقارنة مع العام الماضي في المقام الأول إلى الزيادة في صافي أرباح الاكتتاب.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين بنسبة 9% إلى 36.7 مليون دينار بحريني مقابل 33.8 مليون دينار بحريني في 2019، أما صافي الأقساط المكتسبة فقد بلغ 16.5 مليون دينار بحريني مقارنة مع 17.51 مليون دينار بحريني للعام الماضي وذلك بانخفاض قدره 5%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ارتفاع أقساط إعادة التأمين، كما أظهرت أرباح الإكتتاب تحسناً ملحوظاً حيث بلغت 3.60 مليون دينار بحريني خلال عام 2020 بالمقارنةَ مع 2.06 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع قدره 75%. ويعود ذلك في المقام الأول إلى انخفاض صافي المطالبات، وخاصة في قطاع السيارات.

أما على صعيد صافي إيراد الاستثمارات، انخفض بعد خصم خسائر انخفاض القيمة بنسبة 21% إلى 2.39 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 3.01 مليون دينار بحريني في عام 2019 بينما انخفضت حصة المجموعة من أرباح الشركات الزميلة بنسبة 37% وبلغت 1.02 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 1.62 مليون دينار بحريني من العام الماضي، ويعزى ذلك لتأثير وباء كورونا على الأسواق الإقليمية وكذلك عمليات استثماراتنا في الشركات الزميلة. ومع ذلك، فقد ارتفعت القيمة العادلة لاحتياطي المجموعة بنسبة 22% من 4.6 مليون دينار بحريني إلى 5.6 مليون دينار بحريني، نتيجة الإدارة الحذرة للمحفظة الاستثمارية المتنوعة.

في السياق ذاته أعلنت شركة سوليدرتي البحرين، تحقيق صافي أرباح محفظة المساهمين 2.685 مليون دينار بحريني خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 مقابل صافي أرباح بلغت 2.616 مليون دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 3%، كما ارتفع العائد الأساسي للسهم ليصل إلى 22.38 فلساً للعام 2020 مقابل 21.81 فلساً للفترة المماثلة في عام 2019، وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 2.860 مليون دينار بحريني خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقابل 2.859 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة السابقة في عام 2019.