الأمم المتحدة: 3 ملايين شخص فى تيجراي بإثيوبيا يعانون انعدام الأمن الغذائى

كتب سمير حسنى

أكد برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، إن هناك ما يصل إلى 3 ملايين شخص في إقليم تيجراى بإثيوبيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب الصراع.

وذكر برنامج الأغذية العالمي عبر حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء، أنه يعمل مع الجهات الحكومية والشركاء على تسهيل وصول المساعدات الغذائية.

يشار إلى أن إثيوبيا أعلنت قبل شهور بدء عمليات عسكرية فى الإقليم ، لوأد ما وصفته تمرا من جانب الحكومة الفيدرالية هناك، ما تسبب فى مأساة إنسانية أودت بحياة المئات وتشريد عشرات الآلاف ولجوئهم إلى السودان.