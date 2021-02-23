وأفاد التقرير - حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية - بأن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين في عام 2020 بلغ 8820 (3035 قتيلا و5785 مصابا)، مشيرا إلى أن هذا العدد انخفض إلى أقل من 10 آلاف للمرة الأولى منذ عام 2013، وبنسبة 15 في المائة عن عام 2019.

وأضاف التقرير أنه للعام السابع على التوالي، تم توثيق مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال عام واحد.

