الألاف فى صربيا يشاركون فى تأبين السياسى التاريخى دجورجي بالاسيفيتش

وكالات

احتشد ألاف المواطنين فى صربيا، لتأبين السياسى البارز دجورجي بالاسيفيتش، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وارتبط إسم بالاسيفيتش بيوغسلافيا السابقة، حيث عرف بمواقفه المعادية للقومية، ليصبح "العدو الأول" للتيارات القومية، باعتبارها السبب الرئيسى وراء الحروب التى اندلعت، وأدت إلى مقتل ألاف البشر.

وتوفى الرجل إثر إصابته بفيروس كورونا، فى مستشفى بمدينة نوفى ساد، فى شمال صربيا، يوم الجمعة الماضى.



أعداد كبيرة توافدت لتأبين بالاسيفيتش



ألاف المواطنين فى صربيا يشاركون فى تأبين السياسى البارز



السياسى الصربى توفى الجمعة الماضى إثر إصابته بكورونا



تأبين السياسى الصربى برا وبحرا



جانب من المشهد



مخاوف كورونا لم تمنع الألاف من المشاركة فى تأبين عدو القومية الأول فى صربيا



مواطنو صربيا يحملون الشموع تكريما لبالاسيفيتش