اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الألاف فى صربيا يشاركون فى تأبين السياسى التاريخى دجورجي بالاسيفيتش

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:00 ص
الألاف فى صربيا يشاركون فى تأبين السياسى التاريخى دجورجي بالاسيفيتش جانب من تأبين السياسى التاريخى دجورجي بالاسيفيتش
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتشد ألاف المواطنين فى صربيا، لتأبين السياسى البارز دجورجي بالاسيفيتش، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وارتبط إسم بالاسيفيتش بيوغسلافيا السابقة، حيث عرف بمواقفه المعادية للقومية، ليصبح "العدو الأول" للتيارات القومية، باعتبارها السبب الرئيسى وراء الحروب التى اندلعت، وأدت إلى مقتل ألاف البشر.

وتوفى الرجل إثر إصابته بفيروس كورونا، فى مستشفى بمدينة نوفى ساد، فى شمال صربيا، يوم الجمعة الماضى.

أعداد كبيرة توافدت لتأبين بالاسيفيتش
أعداد كبيرة توافدت لتأبين بالاسيفيتش
ألاف المواطنين فى صربيا يشاركون فى تأبين السياسى البارز
ألاف المواطنين فى صربيا يشاركون فى تأبين السياسى البارز
السياسى الصربى توفى الجمعة الماضى إثر إصابته بكورونا
السياسى الصربى توفى الجمعة الماضى إثر إصابته بكورونا
تأبين السياسى الصربى برا وبحرا
تأبين السياسى الصربى برا وبحرا
جانب من المشهد
جانب من المشهد
مخاوف كورونا لم تمنع الألاف من المشاركة فى تأبين عدو القومية الأول فى صربيا
مخاوف كورونا لم تمنع الألاف من المشاركة فى تأبين عدو القومية الأول فى صربيا
مواطنو صربيا يحملون الشموع تكريما لبالاسيفيتش
مواطنو صربيا يحملون الشموع تكريما لبالاسيفيتش
مواطنو صربيا يشاركون فى تأبين السياسى البارز
مواطنو صربيا يشاركون فى تأبين السياسى البارز

 


صربيا

دجورجي بالاسيفيتش

كورونا

فيروس كورونا

القومية فى صربيا

يوغوسلافيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة