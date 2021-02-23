اليوم السابع
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الأسد له هيبة بس النمر ملك الغابة الحقيقى.. فيديو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:19 م
الأسد له هيبة بس النمر ملك الغابة الحقيقى.. فيديو نمر - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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يتميز النمر بصفات كثيرة من أهمها سرعته الكبيرة، بالإضافة إلى قدرته على السباحة والتسلق ما يجعله حيوان خطير بالإضافة إلى شكله الجميل، وكان لـ"اليوم السابع" جولة ببيت النمر بحديقة حيوان الجيزة.

والتقى اليوم السابع ، أحمد كاسب ، أقدم حارس للسباع والنمور بحديقة حيوان الجيزة، تحدث عن طبيعة عمله وكيفية التعامل مع الحيوانات الشرسة وطباع النمر وكيفية تغذيته.

ويأكل النمر 6 كيلو لحوم يوميا على الأقل، كما يخصص له يوم للأسماك، ويتم تدفئته بشكل جيظ فى الشتاء.

وفى السياق أكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه خلال التقلبات الجوية ، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة ، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، والمتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.



النمر

بيت النمر

اسد حديقة الحيوان

حديقة الحيوان

حديقة حيوان الجيزة

الجيزة

الحيونات

الطقس

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