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الأرصاد: سحب رعدية تتقدم تدريجيا للدلتا والقاهرة وتوقعات بأمطار متوسطة لغزيرة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:32 ص
الأرصاد: سحب رعدية تتقدم تدريجيا للدلتا والقاهرة وتوقعات بأمطار متوسطة لغزيرة صور الأقمار الصناعية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن  أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب الرعدية الآن يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ حتى السواحل الشرقية من دمياط إلى العريش.
 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ، أن السحب الرعدية تتقدم تدريجيا مع الوقت لتصل لأماكن متفرقة من الدلتا تصل إلى القاهرة متوسطة قد تغزر أحيانا.
 
ويشهد الطقس اليوم  الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس  مائل للبرودة  على السواحل، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة قد تغير أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة،. وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.
 
كما تشهد البلاد غدا فرص أمطار متوسطة على مناطق من مطروح والضبعة تكون متوسطة لغزيرة على الإسكندرية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من راس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .
 
 
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