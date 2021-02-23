افتتاح مشروع إعادة تأهيل 253 منزلا فى 8 قرى ببنى سويف ضمن "حياة كريمة"

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشروع إعادة تأهيل 253 منزلا في 8 قرى ببني سويف، والذي نفذته إحدى الجمعيات مع أحد البنوك، ضمن مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا.

وأُقيمت مراسم الافتتاح بسرادق بقرية الكوم الأحمر مركز سمسطا، والتي شهدت الافتتاح الرسمي لعدد 8 قرى في 4 مراكز بالمحافظة (سمسطا، بني سويف، اهناسيا وناصر) وذلك ضمن 17 قرية في 3 محافظات (بني سويف، الفيوم والمنيا) وفي إطار مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا التي ترعاها القيادة السياسية لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وسلًم المحافظ عدداً من الأهالي مفاتيح المنازل بعد تطويرها وتأثيثها، وشملت أعمال تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك، بجانب تجهيزها بالأثاث المنزلى وبعض الأجهزة الكهربائية، حيث شملت هذه المرحلة إعادة تأهيل 253 منزلاً في 8 قرى بتكلفة تزيد عن 25 مليون جنيه، موزعة بواقع: 35 منزلا بقرية السعادنة،و25 منزلا بالشيخ هارون و36 منزلاً بقرية الحماوي،و36 منزلاً بالهسمون،و36 بقرية خورشيد و30 منزلاً بقرية الكوم الأحمر، و30 منزلاً بقرية الشركة ، و25 منزلا ببني عدي

وفي كلمته قدم المحافظ التهنئة للأهالي بهذه المناسبة، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته على قمة أولوياتها، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص شريك أساسي ومحوري للدولة، في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن البسيط، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف المحافظ، قائلا: إننا في بني سويف، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الأهلية والهيئات والقطاع الخاص والجامعات لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى.