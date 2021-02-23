اليوم السابع
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اعرف أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:44 ص
اعرف أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الثلاثاء سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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رصد "اليوم السابع" أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 23-2-2021  وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة بـ6 أكتوبر. 
 
وقال ناصر الصعيدي تاجر خضروات بالسوق إن أسعار جميع الأصناف بالسوق تشهد استقرارا، موضحا أن سعر الطماطم يتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو والقفص 20 كجم من 30-50 جنيها، وأن سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه. 
 
وأشار ناصر في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن البطاطس تتراوح بين 1-2  جنيه للكيلو، وسعر البروكلي بـ 20 جنيها للقفص، والفجل بـ5 جنيها للرابطة، والكرنب بـ20 جنيها للقفص والجزر يتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو. 
 

اسعار الخضروات

سوق العبور

سعر الخضار

سعر الطماطم

سعر البطاطس

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