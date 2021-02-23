اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:19 ص
خالد صلاح
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اعتقال 20 نيجيريا للاشتباه فى قيامهم بالاحتيال عبر الإنترنت

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:00 ص
اعتقال 20 نيجيريا للاشتباه فى قيامهم بالاحتيال عبر الإنترنت الشرطة النيجيرية - أرشيفية
أ ش أ

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كشفت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية النقاب عن اعتقال 20 شخصا للاشتباه في قيامهم بعمليات احتيال عبر شبكة الانترنت في مناطق مختلفة بولاية ايمو. 
وأوضح متحدث باسم اللجنة، في تصريحات صحفية، أنه السلطات "ألقت القبض على عشرين شخصا في الولاية للاشتباه في ضلوعهم بعمليات احتيال على ضحاياهم من خلال شبكة الانترنت". 
وأضاف: "جرت حملة الاعتقالات في مناطق نيو أويرى وإيمينايك ونوبل أبود وأويرى بالولاية. وضُبط خلالها 40 هاتفا محمولا و17 جهاز كمبيوتر محمول من ماركات مختلفة وست سيارات". 
وذكر المتحدث باسم لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية أن السيارات المضبوطة كانت من موديلات مختلفة، وتم العثور أيضا على العديد من الوثائق مع المشتبه بهم، مضيفا أنه سيتم تقديم المشتبه بهم إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات معهم. 


نيجيريا

الشرطة النيجيرية

جرائم الاحتيال فى نيجيريا

النصب عبر الانترنت

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