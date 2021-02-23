وأظهرت مشاهد نقلها التلفزيون فى بث مباشر، نيكا ميليا زعيم "الحركة الوطنية المتحدة" أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، خلال اقتياده من مقر حزبه لوضعه في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته

ويفاقم الأمر باعتقال ميليا (41 عاما) الأزمة السياسية التي تشهدها جورجيا منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الحكومة الجورجية إلى حل الأزمة سلميا وضمان بقاء النظام القضائي بعيدا عن الانحياز السياسي.

