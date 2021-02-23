استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية، التابعة للحكومة طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.25 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 6 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7 حنيهات
- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 6.5 والفلفل الألوان 19 والليمون 18.5 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
التفاح السكرى 25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 7.5 جنيهات
الجوافة 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8.5 جنيه
البرتقال بسرة 6.5 جنيه
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكيةالثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:00 م
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تستمر المجمعات الاستهلاكية، التابعة للحكومة طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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