اليوم السابع
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استخراج جثتين جديدتين من غرقى مركب مريوط بالإسكندرية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:48 ص
استخراج جثتين جديدتين من غرقى مركب مريوط بالإسكندرية قوات الإنقاذ تواصل البحث عن ضحايا المركب الغارق ببحيرة كينج مريوط
الإسكندرية - أسماء على بدر

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نجحت قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية، من استخراج جثتين جديدين من ضحايا مركب بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، والتى أصيب فيها 6 أشخاص ومازال جارى البحث عن 6 جثامين مفقودة، ليصل إجمالى عدد الجثامين المنتشلة من المياه حتى الآن إلى 8.

وتباشر نيابة العامرية ثان بالإسكندرية ، التحقيقات في حادث غرق مركب صيد في وادى بحيرة مريوط، بناء على تعليمات المستشار المحامى العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية ، وانتقلت النيابة لموقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان ، كما انتقلت إلى مستشفى العامرية لسؤال المصابين وسؤال أهلية المتوفين فى حادث غرق مركب فى وادى بحيرة مريوط ومصرع 20 شخصا، واستمعت النيابة لأقوال المصابين فى مستشفى العامرية العام ، كما انتقلت إلى مكان الحادث واستمعت لأقوال شهود العيان.

وطالبت نيابة العامرية ثان الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة و طلب تحريات المباحث حول الواقعة ومعاينة مكان الحادث وسؤال اهلية المتوفين ، وعقب سؤال الاهلية التصريح بالدفن.

والتحقيقات الأولية للنيابة تبين أن المركب كان يستقله عدد 20 شخصا 6 مصابين و6 وفيات وجارى البحث عن 8 مفقودين وأنهم من عائلة واحدة .

 


الإسكندرية

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