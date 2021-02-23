استئناف محاكمة نتنياهو في اتهامات بالفساد عقب انتخابات مارس

رويترز

أفاد قرار محكمة إسرائيلية بأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتهامات بالفساد لن تُستأنف إلا بعد معرفة آراء الناخبين فيه خلال انتخابات الشهر المقبل.

وواجه نتنياهو اتهامات في 2019 بالحصول على هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لاستصدار قرارات تنظيمية تفضيلية لمستثمرين في الإعلام مقابل الحصول على تغطية مميزة.

ومثلت الاتهامات قضية محورية خلال ثلاثة انتخابات لم تخرج بفائز صريح. وستجري إسرائيل رابع انتخابات برلمانية في عامين يوم 23 مارس.

وكان نتنياهو قد نفى الاتهامات الموجهة إليه أمام لجنة من ثلاث قضاة في محكمة بالقدس في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكرت المحكمة أنها ستنظر في الأدلة اعتبارا من 5 أبريل. ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء منذ 2009 وذلك بعد فترة أولى بين عامي 1996 و1999.