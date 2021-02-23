اليوم السابع
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ازاى تسجل شقتك فى الشهر العقارى وهتدفع كام؟ إنفوجراف

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:19 م
ازاى تسجل شقتك فى الشهر العقارى وهتدفع كام؟ إنفوجراف تعديلات جديدة للتسجيل فى الشهر العقارى

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تبدأ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في تطبيق التسهيلات الجديدة فى تعديل قانون الشهر العقاري وإضافة المادة 35 مكرر للقانون، لتيسير إجراءات نقل ملكية العقارات للمواطنين بأحكام قضائية من المحاكم المدنية، فيما يخص دعاوى اثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع اعتبار من 6 مارس المقبل.
 
فى السياق ذاته، تحدث الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى، فى تصريحات تليفزيونية، عن أن تسجيل العقارات في الشهر العقارى أحدث لغط كبير بلا داعى وكل ما يدور حول الموضوع كلام مرسل ليس له أساس من الصحة، موضحا أن فلسفة المادة 35 مكرر تنحصر في أن الدولة والأجهزة بكافة مؤسساتها ترى أن هناك مشكلة هائلة تصل تبعاتها من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسمي للدولة مما يترتب عليه ضرر للمواطن والدولة.
 
فيما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الثلاثاء، أن التعديل التشريعى الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية.
 
ويستعرض الإنفوجراف التالى، كل ما تريد معرفته عن تعديلات الشهر العقارى الجديدة.
 
تعديلات جديدة للتسجيل فى الشهر العقارى
تعديلات جديدة للتسجيل فى الشهر العقارى

 

أبرز المعلومات عن التسجيل فى الشهر العقارى
أبرز المعلومات عن التسجيل فى الشهر العقارى

 

تفاصيل التعديلات الجديدة
تفاصيل التعديلات الجديدة
 
الرسوم بالتعديلات الجديدة
الرسوم بالتعديلات الجديدة
 
خطوات التسجيل والمستندات
خطوات التسجيل والمستندات

خطوات التسجيل بالشهر العقارى
خطوات التسجيل بالشهر العقارى


التسجيل بالشهر العقارى

الشهر العقاري

خطوات التسجيل فى الشهر العقارى

الوحدات السكنية

اليوم السابع بلس

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