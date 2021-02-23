ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات إلى 2229 شركة فى أغسطس الماضى رغم "كورونا"

كتب: مدحت عادل

شهد مؤشر تأسيس الشركات ارتفاعا ملحوظا خلال الشهور الأخيرة وحتى شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها إلى 2229 شركة في أغسطس مقابل 1546 شركة في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 683 شركة، وذلك على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد المصري والإقليمي والعالمي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مؤشر تأسيس الشركات بدأ يشهد ارتفاعا تدريجيا بدءا من شهر مايو الماضي، حيث بلغ عدد الشركات المؤسسة نحو 667 شركة، و1675 شركة في شهر يونيو الماضي، وارتفاعا إلى 2209 شركة في شهر يوليو وأخيرا 2229 شركة في شهر أغسطس الماضي.

وأشارت بيانات إلى أن المصريين استحوذوا على غالبية نسب وقيمة مصادر تدفق رؤوس الأموال في أغسطس الماضي، بقيمة بلغت 7 مليار جنيه بنسبة 91.3%، يليه العرب بقيمة 466.7 مليون جنيه وبنسبة بلغت 6.1%، وأخيرا الأجانب بقيمة 198.1 مليون جنيه بنسبة 2.6%.

واستحوذ القطاع الخدمي على نحو 51.7% من إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها في أغسطس الماضي، بعدد 1152 شركة، يليها القطاع الصناعي بنسبة 19.7% بعدد 439 شركة، ثم الشركات الإنشائية بنسبة 15.2% بعدد 340 شركة.

وحازت مؤشرات الاقتصاد المصري على إشادة صندوق النقد الدولي، حيث رصد تقرير للصندوق التوقعات المستقبلية بشأن أداء أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث توقع الصندوق أن يحقق النمو معدل أفضل من التوقعات السابقة، عند 2.8% عام 2020/ 2021، مع التوقع بتعافي معظم قطاعات الاقتصاد المصري، كما توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو 5.5% عامي 2021/2022 و2022/2023، و5.6% عام 2023/2024، و5.8% عام 2024/2025.