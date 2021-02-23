إيمانيول ماكرون يتفقد مزارع الحيوانات في فرنسا.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

تفقد الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، مزارع الخنازير، وغيرها من المزارع في جولة تفقدية، للأعمال الزراعية بصحبة وزير الزراعة الفرنسي ديدييه جيو، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

أظهرت الصور التي نشرتها الوكالة اليوم الثلاثاء، الرئيس ماكرون وعددا من القيادات يتجولون في المزارع الحيوانية وعددا من الزراعية، لبحث القضايا الزراعية في البلاد.

وتظاهر عاملون في قطاع الزراعة وتربية الماشية ولحّامون في مدينة ليون الفرنسية، أمس الإثنين، اعتراضاً على مشروع للبلدية يقتضي بتقديم وجبات للتلاميذ في المدارس من دون لحوم، إنما فقط مع الأسماك والبيض، ابتداء من الثاني والعشرين من فبراير.

ورغم أن القرار الذي اتخذته البلدية التي يرأسها غريغوري دوسيه، من حزب الخضر، قرار محلي، إلا أن صداه تردد في فرنسا بشكل عام.

وشكل موضوع استهلاك اللحوم، الذي يتشعب إلى مهن وقطاعات عدة، مادة مثيرة للجدل في الأيام الأخيرة، حتى أنّ وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، وصف الخطوة بـ"الأيديولوجية الفاضحة".



ماكرون يتفقد مزارع الخنازير



ماكرون يداعب خنزير



مزارع الأغنام