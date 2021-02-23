إيلون ماسك يفقد مجددا لقب أغنى رجل بالعالم بعد خسارة 15 مليار دولار فى يوم

كتبت ريم عبد الحميد

لم يعد إيلون ماسك أغنى رجل فى العالم بعدما تراجعت أسهم شركته تسلا لصناعة السيارات الكهربائية 8.6% أمس الإثنين، مما أفقده مليار دولار من صافى ثروته.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن التراجع، وهو الأكبر الذى تشهده تسلا منذ سبتمبر الامضى، جاء جزئيا بسبب تعليقات ماسك خلال الأيام الماضية التى قال فيها إن أسعار بيتكوين تبدو مرتفعة حقا. وهذه الرسالة التى جاءت عبر تويتر قد جاءت بعد نحو أسبوعين من إعلان تسلا إضافة 1.5 مليار دولار من بيتكوين إلى ميزانيتها العمومية.

وتراجعت العملة المشفرة، التى قفزت أكثر من 400% خلال العام الماضى، لليوم الثانى الثلاثاء، عند نقطة واحدة دون 50 ألف دولار وسط شكوك بشان استمرارية ارتفاعها.

وكتب مايك على تويتر أيضا أمس الإثنين، إن نموذح Y standard Range SUV الخاص بالشركة سيظل متاحا خارج فالقائمة، مما يدعم التقارير التى نشرها موقع أخبار السيارات الكهربائية التى أفادت برفع هذا النموذج.

وتراجع ماسك إلى المركز الثانى على مؤشر بلومبرج لأغنى مليارديرات العالم بثروة صافية قدرها 183.4 مليار دولار، بانخفض عن ذروة بلغت 310 مليار دولار فى يناير. واستعاد جيف بيزوس مؤسس أمازون المركز الأول مع انخفاض ثروته بمقدار 3.7 مليار دولار لتصل غلى 186.3 مليار دولار.

ويتبادل المليارديران المركزين الأول والثانى مع تغير قيمة تسلا. وارتفعت سعر الأسهم أكثر من 25% فى بداية العام قبل أن يمحو تقريبا كل مكتسبات العام. وحل ماسك فى المركز الأول بعدما جمعت شركة سبايس أكس 850 مليون دولار فى وقت سابق هذا الشهر، مما جعل قيمة الشركة تصل غلى 74 مليار دولار فى ارتفاع 60% عن أغسطس الماضى.