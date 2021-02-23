اليوم السابع
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إيطاليا تنقل جثمان سفيرها المقتول في الكونغو إلى روما.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:45 م
إيطاليا تنقل جثمان سفيرها المقتول في الكونغو إلى روما.. صور سيارة نقل جثمان السفير الايطالى
كتب عبد الوهاب الجندى

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نقلت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، جثمان السفير الإيطالي لوكا أتانازيو في الكونغو، الذي قتل في هجوم مسلح استهدف موكبه أمس الإثنين في كينشاسا.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، لحظة ووصل سيارة تحمل جثمان السفير الراحل إلى مطار غوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لبد عملية نقله إلى روما.

اتهمت وزارة الداخلية الكونغولية "المتمردين الهوتو الروانديين" بالوقوف خلف الهجوم الذي خلف مقتل السفير الإيطالي وشخصين آخرين، اليوم شرقي الكونغو الديموقراطية.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى اختطاف 4 آخرين، مضيفة أن عناصر من القوات الكونغولية عثرت على أحد المختطفين، وهي تواصل عملية "تمشيط المنطقة".

وأوضحت الوزارة أن "أجهزة الأمن وسلطات الإقليم لم تتمكن من توفير تدابير خاصة لضمان أمن الموكب، ولا مساعدته لعدم توفر معلومات حول وجوده بهذه المنطقة، رغم أنها معروفة بالاضطراب".

وأكدت الداخلية الكونغولية مقتل السفير لوكا أتانازيو في الهجوم، وحارسه الشخصي الإيطالي، وسائقا كونغوليا يعمل لحساب برنامج الأغذية العالمي.

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جثمان السفير الإيطالي
 
 

 

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 طائرة نقل السفير الإيطالي
 
 

 

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 سيارة تنقل جثمان السفير إلى الطائرة
 
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وصول السيارة إلى المطار
 

 

 

 


جثمان السفير الايطالى

السفير الايطالى

السفير الإيطالي لوكا أتانازيو

لوكا أتاناسيو

سفير ايطاليا في الكونغو

سفير ايطاليا

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