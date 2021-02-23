أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 13 ألفا و314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و356 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم /الثلاثاء/ - أن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء ارتفع إلى 96 ألفا و348 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة مليونين و832 ألفا و177 شخصا.
إيطاليا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و356 حالة وفاة بـ"كورونا"الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:32 م
كورونا فى إيطاليا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 13 ألفا و314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و356 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.
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