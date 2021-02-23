اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:07 م
خالد صلاح
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إيطاليا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و356 حالة وفاة بـ"كورونا"

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:32 م
إيطاليا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و356 حالة وفاة بـ"كورونا" كورونا فى إيطاليا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 13 ألفا و314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و356 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم /الثلاثاء/ - أن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء ارتفع إلى 96 ألفا و348 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة مليونين و832 ألفا و177 شخصا.


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كورونا

كورونا فى إيطاليا

فيروس كورونا

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