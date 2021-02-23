إيطاليا تخصص الاستاد الأولمبى والملاعب للتطعيم.. وتوفر 13 مليون جرعة نهاية مارس

فاطمة شوقى

خصصت إيطاليا بعض الملاعب وعلى رأسهم الاستاد الأولمبى "الأولمبيكو"، لعملية تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، وسيكون التطعيم مجانى لمن يرغب فى الحصول عليه، حيث سيتم دعوة المواطنين لتحديد موعد عبر الانترنت أو عبر الهاتف للحصول على اللقاح.

وقال سيلفان ليميو، المدير العام لادارة الاستاد الأوليمى CIUSSS-EMTL "التطعيم هو افضل طريقة لحماية نفسك والآخرين من كورونا، وأننى أشجع جميع مواطنة شرق مونتريال على تلقى التطعيم بمجرد أن يحين دورهم"، مضيفا أن "حملة التطعيم الشاملة التي ستبدأ في الأسابيع المقبلة هي واحدة من أكبر الحملات المعروفة على الإطلاق. لتحقيق الهدف، حسبما قالت صحيفة "كورييرى" الإيطالية

وأكد ليميو أنه سيتعين تجنيد المئات من القائمين بالتحصين. أولئك الذين يستوفون المعايير ويرغبون في الانضمام إلى الجهد الجماعي يمكنهم تقديم طلباتهم عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني: jevaccinedanslest.ca »

وأشار إلى أنه مع توفر المزيد من اللقاحات ، سيتم تمديد التحصين لعدد متزايد من الأشخاص، بالترتيب التالي الذي حددته وزارة الصحة:

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر ؛الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 79 ؛الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 69 عاما؛ البالغين الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين يعانون من مرض مزمن أو مشكلة صحية تزيد من خطر حدوث مضاعفات من كورونا، والبالغون الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين لا يعانون من أمراض مزمنة أو مشاكل صحية تزيد من خطر حدوث مضاعفات ، ولكنهم يقدمون خدمات أساسية ويكونون على اتصال بالمستخدمين ؛بقية السكان البالغين.

وأعلن فرانكو لوكاتيللي ، رئيس مجلس الصحة الأعلى انه بحلول نهاية شهر مارس، تكون إيطاليا قد استخدمت 13 مليون جرعة من لقاح كوفيد 19 من بداية حملة التطعيم.

وصرح لوكاتيللي فيحديث له مع برنامج "نصف ساعة أخرى" الذي أجرته لوسيا أنونزياتا بدأت المرحلة الاولي مع توفيرا 4 ملايين و 700 ألف جرعة ، استخدمنا حوالي 3/4 الدفعة الاولي- مقارنة بـ 6 ملايين المشار إليها في البداية.

واشار نحن في انتظار تطعيم 7 ملايين و 700 ألف أخرى متوقعة في مارس، مؤكدا أن ايطاليا من حيث عدد الجرعات التي يتم تناولها والسكان نحن ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا ، أولاً من حيث السكان الذين تم تلقيحهم بجرعة مضاعفة".