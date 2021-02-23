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إنقاذ عجوز من الموت بمركز أورام طنطا‎ فى جراحة استغرقت 4 ساعات

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:55 م
إنقاذ عجوز من الموت بمركز أورام طنطا‎ فى جراحة استغرقت 4 ساعات مركز أورام طنطا
الغربية محمد طارق

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نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا في محافظة الغربية ، التابع للامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة ، فى استئصال عدة أورم متشعبة بالمبايض والبطن لمريضة تبلغ من العمر 76 عاماً .
 
 
من جانبة قال الدكتور محمد عبد العال أحد أعضاء الفريق الطبى، أن المريضة كانت تعانى من استسقاء شديد بالبطن ، وأمراض القلب والسكر والضغط ، وبإجراء التحاليل والأشعة تبين إصابتها بورم سرطانى متشعب بالمبايض والبطن.
 
وأضاف " عبد العال" أن المريضة قامت بأخذ عدة جرعات كيماوى ، اعقبها اجراء عملية جراحية لها استغرقت 4 ساعات ، تم خلالها إستئصال عدة أورام كانت متشعبة بالمبايض والبطن ، وتم وضعها بالعناية المركزة بالمركز لمدة أسبوع إلى أن تحسن حالتها الصحية وخرجت من المركز .
من جانبه قال الدكتور إسلام صبرى، مدير المركز، أن عمليات استئصال الأورام تكون صعبة نسبيا، لأنها ليست تقليدية، ولا يدخل الطبيب على التشريح الطبيعى للجسم لأن الورم عبارة عن تشوه فى الخلايا وينتج عنه تشوه فى الأنسجة، متابعا: فى الطبيعى نعرف أماكن الشرايين والأوردة وغيرها، لكن مع الورم نبحث عن الأصل أو الجزء المشوه لاستئصاله دون الإضرار بالمريض، وهذا ما يميز جراحة الأورام عن الجراحة العامة.
 

 


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