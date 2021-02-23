إعلان النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لطلاب النقل

محمود طه حسين

تشهد الساعات المقبلة النماذج الاسترشادية الرسمية للامتحانات المجمعة لطلاب النقل والشهادة الإعدادية على موقع منصة التعليم المصري بعد اكتمال المراجعات المعتادة، فيما لم يتم نشر أى نماذج على الموقع الرسمي وكل ما يتم تداوله غير رسمي.



ومن المقرر أن تكون عدد الأسئلة فى المواد الدراسية المختلفة لامتحانات الفصل الدراسى الأول، أما عدد الأسئلة بالنسبة للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى، فستكون بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بواقع 100 درجة للنهاية العظمى، وفى الرياضيات 7 أسئلة بواقع 80 درجة وفى العلوم 4 أسئلة بواقع 40 درجة وفى اللغة الإنجليزية 5 أسئلة بواقع 40 درجة، وفى الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة بواقع 40 درجة، ومجموع أسئلة الامتحان الموحد للصفوف بالمرحلة الابتدائية من رابعة حتى سادسة ابتدائى 30 سؤالا بواقع 300 درجة كنهاية عظمى.



وفى الصفوف الدراسية الأول والثانى الإعدادى فى اللغة العربية 10 أسئلة بـ80 درجة وفى الرياضيات 8 أسئلة جبر وهندسة بـ60 درجة والإنجليزي 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ومجموع الطالب فى الأسئلة 35 سؤالا بـ280 درجة.



فيما ستكون عدد الأسئلة فى امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بـ80 درجة والرياضيات 8 أسئلة بـ60 درجة واللغة الإنجليزية 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.

