إصابة 5 سيدات وطالبين فى حادث تصادم بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول كل من " سلوى ي س" 47 سنة عاملة مقيمة مركز بلبيس، و" حنان ك ح" 45 سنة عاملة مقيمة الزقازيق، و" تهاني ال م" 40 سنة عاملة مقيمة الزقازيق، و" غادة ن ع" 25 سنة عاملة مقيمة ديرب نجم، و" فرح ع م" 19 سنة طالبة، و" محمد ع م" 13 سنة طالب و" عبد الله ح ك" مصابون بكدمات وسحجات متفرقة، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة.