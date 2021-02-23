إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة مساء اليوم، الثلاثاء، على طريق العلاقى جنوب شرق أسوان، على بعد 15 كيلو جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين عبر سيارتى إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وكان مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، تلقى بلاغاً بانقلاب سيارة نقل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، حيث تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وتحرر محضراً بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت محافظة أسوان شهدت حادث اصطدام سيارة أجرة كبود في سور علي الطريق الزراعي أمام قرية الرغامة، بمركز كوم أمبو بأسوان، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة تراوحت بين كدمات وجروح وكسور، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكان طريق أبو سمبل الدولى جنوب أسوان، شهد حادث تصادم أتوبيس يحمل عددا من المواطنين السودانيين، بمقطورة نقل بالقرب من الكيلو 100 على طريق أسوان أبو سمبل جنوب مصر، ووجود مصابين ومتوفين، ووجه على الفور، بتحرك 16 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.