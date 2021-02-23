اليوم السابع
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إصابة شخصين بحادث سقوط سيارة ملاكى بالرياح التوفيقى فى بنها

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:38 م
إصابة شخصين بحادث سقوط سيارة ملاكى بالرياح التوفيقى فى بنها غرق سيارة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق الرياح التوفيقى بجوار مديرية أمن القليوبية ببنها، سقوط سيارة ملاكي بالرياح التوفيقى، ما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ملاكى باليراح التوفيقى بجوار مديرية أمن القليوبية.

على الفور انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والعميد عمرو حرب مدير الحماي المدنية بالقليوبية، وتم انقاذ قائد السيارة وأحد المرافقين وتم نقلهما لمستشفى بنها الجامعى، فيما تقوم حاليا قوات الحماية المدنية بالقليوبية من استخراج السيارة من الرياح التوفيقى، وتحرر محضر بالواقعة.


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امن القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

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غرق سيارة

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